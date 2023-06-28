Защитник «Юты» использовал опцию игрока на 11 миллионов долларов и останется в клубе на следующий сезон.

В дебютном для себя сезоне в составе «Джаз» 22-летний Хортон-Такер установил личные рекорды в НБА, набирая 10,7 очка, 3,8 передачи и 3,2 подбора в среднем за игру.

Экс-игрок «Лейкерс» попадал 41,9% с игры и 28,6% из-за дуги.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю