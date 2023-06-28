Тэйлен Хортон-Такер использовал опцию на 11 млн долларов. Остается в «Юте» на следующий сезон

Теги переходы НБА Юта Тэйлен Хортон-Такер Баскетбол

Защитник «Юты» Тэйлен Хортон-Такер использовал опцию игрока на 11 миллионов долларов и останется в клубе на следующий сезон.

В дебютном для себя сезоне в составе «Джаз» 22-летний Хортон-Такер установил личные рекорды в НБА, набирая 10,7 очка, 3,8 передачи и 3,2 подбора в среднем за игру.

Экс-игрок «Лейкерс» попадал 41,9% с игры и 28,6% из-за дуги.

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