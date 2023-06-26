«Атланта» обменяет Джона Коллинза в «Юту» на Руди Гэя и пик второго раунда

Теги переходы Атланта Руди Гэй НБА Юта Деджонте Мюррэй Джон Коллинз Оньека Оконгву Саддик Бей Баскетбол

«Атланта» близка к обмену форварда Джона Коллинза (25 лет, 206 см) в «Юту» на Руди Гэя (36 лет, 206 см) и драфт-пик второго раунда.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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Коллинз принял участие в 71 матче прошедшего регулярного чемпионата-2022/23, набирая в среднем 13,1 очка и 6,5 подбора.

Показатели Гэя: 5,2 очка и 2,9 подбора за 14,6 минуты на паркете.

Гэй активировал опцию на следующий сезон в размере 6,4 млн. Сделка будет официально оформлена не ранее 6 июля.

У «Атланты» появится возможность продлить соглашения с разыгрывающим Деджонте Мюррэем, а также форвардами Оньекой Оконгву и Саддиком Бэем.

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24 комментария

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Марсель Объелся
Че то мало за Коллинза, год назад еще пол царства просили
+25
0
+25
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xamer 9
Ответ udod
быстро Сприкут работает) уже поменял местами
Иногда кажется, что Сприкут - хозяин инсайдеров Воджа, Чарании и прочих. И таблицы все обновлены, и предположения часто верные)
+17
0
+17
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Maski
в прошлом году всех меняли за стотыщмиллионов пиков, а в этом за мешок картошки
+13
0
+13
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udod
Ответ dev0
Эйндж уже не тот
ещё как тот, за нихрена получит игрока, за которого потом поимеет что-нибудь более нужное Юте
+10
0
+10
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Bosk
Ответ Last avenger
ну насмешили, так прям Эйндж и отдал пик первого раунда
Спортс вроде ошибся там пик 2 раунда. на другом ресурсе видел. английскую версию текста.
+8
0
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udod
быстро Сприкут работает) уже поменял местами
+8
0
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dev0
Эйндж уже не тот
+8
-3
+5
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Алексей Водонос
Скинули даже меньше, чем за мешок картошки. Кто бы мог подумать года три-четыре назад о таком...
+5
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sedric
Как обычно, если вам нужно избавиться от контракта, сразу появляется Дэнни Эйндж и пики второго раунда.
+4
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mamama
ну шикарно - заиграет Коллинз, то здорово. не заиграет? тоже не страшно
+4
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Dani Petrov
Jazz get - John Collins
Hawks get - Rudy Gay, future second-round pick

Only second-round pick....NO first
+4
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udod
а, кстати, что с Кларксоном слышно, он выходит на рынок?
+2
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Айрат Ситдиков
Ответ Марсель Объелся
Че то мало за Коллинза, год назад еще пол царства просили
Да? А кто что за него предлагал?
+2
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Last avenger
ну насмешили, так прям Эйндж и отдал пик первого раунда
+2
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Марсель Объелся
Ответ xamer 9
Иногда кажется, что Сприкут - хозяин инсайдеров Воджа, Чарании и прочих. И таблицы все обновлены, и предположения часто верные)
Когда пишут per sources, это его имеют в виду)
+2
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Курье Хамес
Атланта просто скинула тяжелый контракт
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Swhat
Ответ Марсель Объелся
Че то мало за Коллинза, год назад еще пол царства просили
Смотря какой пик
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Swhat
Наконец таки обменяют
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Daff Rogers
Коллинз наверно дальше поедет
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PHOENIX81
видать Лаури в армию надолго забрали)
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Abdulla
Просто выбросили, как слишком дорогой мешок белорусской бульбы...
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KappaPride
это даже не мешок картошки это просто пачка лэйс
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Tolball
Мечты сбываются!..но в какой то странной форме.
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