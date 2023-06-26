«Атланта» обменяет Джона Коллинза в «Юту» на Руди Гэя и пик второго раунда

« » близка к обмену форварда (25 лет, 206 см) в «Юту» на (36 лет, 206 см) и драфт-пик второго раунда.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Хоукс» разгружают платежную ведомость после указа владельцев команды о выходе из налога на роскошь.

Коллинз принял участие в 71 матче прошедшего регулярного чемпионата-2022/23, набирая в среднем 13,1 очка и 6,5 подбора.

Показатели Гэя: 5,2 очка и 2,9 подбора за 14,6 минуты на паркете.

Гэй активировал опцию на следующий сезон в размере 6,4 млн. Сделка будет официально оформлена не ранее 6 июля.

У «Атланты» появится возможность продлить соглашения с разыгрывающим Деджонте Мюррэем, а также форвардами Оньекой Оконгву и Саддиком Бэем.

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