«Юта» подписала Вернона Кэри до конца сезона-2023/24

«Юта» подписала контракт со свободным агентом (22 года, 206 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В июле у центрового будет возможность сыграть за «Джаз» в Летней лиге.

В нынешнем сезоне Кэри провел 11 матчей за «Вашингтон», набирая в среднем 0,5 очка и 1,0 подбора.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном