«Юта» подписала Вернона Кэри до конца сезона-2023/24

Теги переходы НБА Юта Вернон Кэри Баскетбол

«Юта» подписала контракт со свободным агентом Верноном Кэри (22 года, 206 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В июле у центрового будет возможность сыграть за «Джаз» в Летней лиге.

В нынешнем сезоне Кэри провел 11 матчей за «Вашингтон», набирая в среднем 0,5 очка и 1,0 подбора.

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