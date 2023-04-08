«Юта» подписала Вернона Кэри до конца сезона-2023/24
«Юта» подписала контракт со свободным агентом Верноном Кэри (22 года, 206 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
В июле у центрового будет возможность сыграть за «Джаз» в Летней лиге.
В нынешнем сезоне Кэри провел 11 матчей за «Вашингтон», набирая в среднем 0,5 очка и 1,0 подбора.
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