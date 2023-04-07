«Юта» подпишет контракт с хорватским тяжелым форвардом (23 года, 208 см) до 2024 года.

Шаманич по ходу сезона-22/23 выступал в G-лиге за фарм-клуб «Селтикс», набирая 20,6 очка и 10,8 подбора в среднем за матч. В конце марта он заключил 10-дневный контракт с «Джаз».

В 5 матчах за команду из Солт-Лейк-Сити Лука набирает 7,4 очка, 4,0 подбора и 2,2 передачи за игру.

Хорват был выбран «Сан-Антонио» на драфте 2019 года под общим 19-м номером. В последний раз он играл в в сезоне-20/21 за «Сперс». В том сезоне он набирал 3,7 очка и 2,1 подбора в среднем за матч.

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