Дэмиан Джонс воспользовался опцией и остался в «Юте»

Теги переходы НБА Юта Дэмиан Джонс Баскетбол

Центровой «Юты» Дэмиан Джонс (27 лет, 211 см) воспользовался опцией продления контракта на сезон-2023/24, за который он заработает 2,58 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Джонс перешел в «Юту» из «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена перед февральским дедлайном. По итогам сделки с «Ютой» и «Миннесотой» «Лейкерс» приобрели Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.

В 19 матчах за «Юту» Джонс набирал в среднем 4,6 очка и 3,5 подбора.

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