«Уорриорз» хотят заключить долгосрочный контракт с Клэем Томпсоном

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Уорриорз» хотят заключить долгосрочный контракт с защитником Клэем Томпсоном.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Они точно хотят сохранить его в составе на длительном контракте», – отметил журналист.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.

В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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8 комментариев

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Дмитрий Кораблев
Не будем считать чужие деньги. Но чемпионское окно закрылось. Задняя линии Пол и Карри и Клей это сказка ПФР))).
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Дориан Грей_333
Ожидаемо.
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melmi
Средняя регулярна и проваленный плей офф
По факту это не тот Клэй, что до травмы
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Антон Нестеренко
Ответ melmi
Средняя регулярна и проваленный плей офф По факту это не тот Клэй, что до травмы
Не говорится, за сколько хотят)
+1
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Andraey
Конечно хотят. В полцены.
Чтобы уже в следующем сезоне значительно сэкономить на платёжке. 60/3, последний год опция игрока.
Но что-то я сомневаюсь в договороспособности Клея. В этом сезоне он как будто поехал кукухой...
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AnTikVar
Во-первых, CP3, почти наверняка, вернет Клея в более комфортные условия на паркете, во-вторых, Клей, как и Грин, заслужили почетную пенсию в ГСВ, так что даже переплата, относительно средненького прошлого сезона, не будет кошмаром.
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