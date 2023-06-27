«Уорриорз» хотят заключить долгосрочный контракт с Клэем Томпсоном
«Уорриорз» хотят заключить долгосрочный контракт с защитником Клэем Томпсоном.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Они точно хотят сохранить его в составе на длительном контракте», – отметил журналист.
В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.
В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.
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