«Уорриорз» хотят заключить долгосрочный контракт с защитником .

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Они точно хотят сохранить его в составе на длительном контракте», – отметил журналист.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.

В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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