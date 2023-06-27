«Панатинаикос» предложил Джордану Лойду двухлетний контракт

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«Панатинаикос» предложил атакующему защитнику «Монако» Джордану Лойду двухлетний контракт с огромным выкупом для французского клуба, сообщает TeleSport.rs.

Бывший игрок «Зенита» провел минувший сезон за «Монако». Показатели американца в Евролиге составили 12,3 очка, 2,4 подбора, 2,7 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.

Лойд является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто».

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