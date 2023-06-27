«Панатинаикос» нацелился на Тайлера Дорси после неудачи с Кевином Пантером

« » нацелился на подписание защитника «Фенербахче» .

Греческий клуб хотел усилить состав , но тот предпочел «Барселону». Теперь «Пао» рассчитывает заполучить экс-игрока «Далласа».

У Дорси два года по контракту с «Фенербахче», но стороны могут договориться о выкупе.

Тайлер перешел в « » по ходу сезона-22/23. В 13 матчах он набирал 9,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.

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