«Панатинаикос» нацелился на Тайлера Дорси после неудачи с Кевином Пантером
«Панатинаикос» нацелился на подписание защитника «Фенербахче» Тайлера Дорси.
Греческий клуб хотел усилить состав Кевином Пантером, но тот предпочел «Барселону». Теперь «Пао» рассчитывает заполучить экс-игрока «Далласа».
У Дорси два года по контракту с «Фенербахче», но стороны могут договориться о выкупе.
Тайлер перешел в «Фенер» по ходу сезона-22/23. В 13 матчах Евролиги он набирал 9,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.
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