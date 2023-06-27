Матиас Лессор стал игроком «Панатинаикоса»

Греческий « » объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом (27 лет, 205 см). Соглашение рассчитано на два года.

Француз провел предыдущие два сезона за сербский « ».

В минувшем сезоне Лессор был лидером Евролиги по подборам (7,1 в среднем за матч) и занял второе место по эффективности (19,1). Его другие показатели составили 12,0 очка, 1,4 передачи и 0,8 блок-шота. Форвард был включен в первую символическую пятерку .

По информации инсайдера Маттео Андреани, у француза также были предложения от «Партизана» и «Барселоны».

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