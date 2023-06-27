Дариус Томпсон интересен «Панатинаикосу» и другим клубам Евролиги. Игрок надеется получить шанс в НБА
Разыгрывающий «Басконии» Дариус Томпсон является главной целью «Панатинаикоса» на рынке.
Томпсон интересен и другим клубам Евролиги, в частности, «Милану» и «Фенербахче».
Сам Томпсон надеется получить шанс в НБА. Баскетболист и его агент изучают возможные варианты.
У Томпсона еще год по контракту с «Басконией». Выкуп оценивается в 600 тысяч евро.
В минувшем сезоне АСВ Дариус набирал 10,2 очка и 6,1 передачи за игру.
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