Дариус Томпсон интересен «Панатинаикосу» и другим клубам Евролиги. Игрок надеется получить шанс в НБА

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Разыгрывающий «Басконии» Дариус Томпсон является главной целью «Панатинаикоса» на рынке.

Томпсон интересен и другим клубам Евролиги, в частности, «Милану» и «Фенербахче».

Сам Томпсон надеется получить шанс в НБА. Баскетболист и его агент изучают возможные варианты.

У Томпсона еще год по контракту с «Басконией». Выкуп оценивается в 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне АСВ Дариус набирал 10,2 очка и 6,1 передачи за игру.

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