Дариус Томпсон интересен «Панатинаикосу» и другим клубам Евролиги. Игрок надеется получить шанс в НБА

Разыгрывающий «Басконии» является главной целью « » на рынке.

Томпсон интересен и другим клубам , в частности, «Милану» и « ».

Сам Томпсон надеется получить шанс в . Баскетболист и его агент изучают возможные варианты.

У Томпсона еще год по контракту с «Басконией». Выкуп оценивается в 600 тысяч евро.

В минувшем сезоне АСВ Дариус набирал 10,2 очка и 6,1 передачи за игру.

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши

«Денвер» – идеальный чемпион: построен через драфт, точечные обмены и создание топ-атмосферы в клубе