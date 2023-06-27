«Валенсия» хочет заполучить Раула Нето
Испанская «Валенсия» намерена подписать контракт с бразильским разыгрывающим Раулом Нето (31 год, 185 см), сообщает Las Provincias.
Нето провел минувший сезон за «Кливленд», набирая 3,3 очка, 1,6 передачи и 1,0 подбора в среднем за матч. Контракт бразильца с «Кавальерс» был рассчитан на один год, за который он заработал 2,5 млн долларов.
«Валенсия» претендует на wild-card Евролиги.
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