Раул Нето перейдет в «Кливленд»

Свободный агент (30 лет, 185 см) подпишет соглашение с , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Бразильский разыгрывающий провел предыдущие два сезона за . В минувшем сезоне он набирал 7,5 очка, 1,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» подпишет испанского разыгрывающего Рикки Рубио и американского центрового Робина Лопеса.

Гобер – в «Миннесоте», у Лавина и Зайона – максималки, Харден до сих пор не подписан, «Бостон» усиливается. Онлайн