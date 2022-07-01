Раул Нето перейдет в «Кливленд»

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Свободный агент Раул Нето (30 лет, 185 см) подпишет соглашение с «Кливлендом», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Бразильский разыгрывающий провел предыдущие два сезона за «Вашингтон». В минувшем сезоне он набирал 7,5 очка, 1,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» подпишет испанского разыгрывающего Рикки Рубио и американского центрового Робина Лопеса.

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