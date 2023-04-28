«Кливленд» собирается строить команду вокруг Митчелла, Гарлэнда, Аллена и Мобли

Теги Кливленд НБА Робин Лопес Дэнни Грин Раул Нето Джеди Осман Карис Леверт Донован Митчелл Джарретт Аллен Дариус Гарлэнд Айзек Окоро Эван Мобли Баскетбол

«Кливленд» не будет вносить серьезные коррективы в состав стартовой пятерки, сообщает Hoops Wire со ссылкой на источник в команде.

Как передает журналист Сэм Эмико, организация рассчитывает сохранить костяк команды в лице Донована Митчелла, Дариуса Гарлэнда, Джарретта Аллена и Эвана Мобли.

Защитник Карис Леверт, который становится свободным агентом этим летом, «дал организации понять, что был бы рад остаться». Вероятно, «Кавс» расстанутся с форвардом Джеди Османом, а Айзек Окоро может стать ценным активом на рынке.

Дэнни Грин, Робин Лопес и Раул Нето, скорее всего, покинут команду.

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6 комментариев

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Южанин78
Это утопии, потому что тренер Кливленда кошмарно использует Мобли и сильно сокращает количество его бросков. А это самый ценный актив Кливленда.
+4
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Adilet Abdyramanov
у этих кавс большое будущее, нужен тренер
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Alexander92
Ответ fhneh
Бред. Самый ценный актив - Митчелл. Гарланд, пожалуй, переоценен. Ну а главная беда - отсутствие скамейки. Кавс есть куда расти. Когда станут реальным контендером - ветераны подтянутся. Может даже и Леброн с сыном, кто знает
Митчелл, который максимально не командно - самый ценный актив?. Кливленд делал рывки в серии с Никс, когда забирали мяч у этого единала, и Гарленд начинал показывать хоть какие-то комбинации. Митчелл показал себя в ПО как чёрная дыра в атаке, у которого мяч умирает в руках, т.к. кроме броска он ничего придумать не может. Гарленд провёл плохой ПО, но уже показал проблески интеллекта выше, чем у Митчелла, который проводит уже не знаю какой ПО. И это не первый провальный ПО у Донована и думаю, что с таким стилем игры не последний.
+1
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Райли Карри
будущее кавз - тени и прах
всё похоронят тренеры, гээмы и гилберт
простите за правду от болельщика никс
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Alexander92
Ответ Южанин78
Это утопии, потому что тренер Кливленда кошмарно использует Мобли и сильно сокращает количество его бросков. А это самый ценный актив Кливленда.
Ну, должна была быть какая-то цена приобретения Митчелла. Приобрели Донована - забудьте о прогрессе Мобли в атаке.
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