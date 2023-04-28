«Кливленд» собирается строить команду вокруг Митчелла, Гарлэнда, Аллена и Мобли
«Кливленд» не будет вносить серьезные коррективы в состав стартовой пятерки, сообщает Hoops Wire со ссылкой на источник в команде.
Как передает журналист Сэм Эмико, организация рассчитывает сохранить костяк команды в лице Донована Митчелла, Дариуса Гарлэнда, Джарретта Аллена и Эвана Мобли.
Защитник Карис Леверт, который становится свободным агентом этим летом, «дал организации понять, что был бы рад остаться». Вероятно, «Кавс» расстанутся с форвардом Джеди Османом, а Айзек Окоро может стать ценным активом на рынке.
Дэнни Грин, Робин Лопес и Раул Нето, скорее всего, покинут команду.
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