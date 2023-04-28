«Кливленд» собирается строить команду вокруг Митчелла, Гарлэнда, Аллена и Мобли

« » не будет вносить серьезные коррективы в состав стартовой пятерки, сообщает Hoops Wire со ссылкой на источник в команде.

Как передает журналист Сэм Эмико, организация рассчитывает сохранить костяк команды в лице , , и .

Защитник Карис Леверт, который становится свободным агентом этим летом, «дал организации понять, что был бы рад остаться». Вероятно, «Кавс» расстанутся с форвардом , а может стать ценным активом на рынке.

, и , скорее всего, покинут команду.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах