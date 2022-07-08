«Кливленд» объявил о подписании Рикки Рубио, Робина Лопеса и Раула Нето

официально объявил о подписании соглашений со свободными агентами (31 года, 191 см), (34 года, 213 см) и (30 лет, 185 см).

По информации СМИ, с Рубио подписан трехлетний контракт на 18,4 миллиона долларов. С Лопесом и Нето клуб договорился о минимальном контракте на один год.

Рубио начинал прошлый сезон в составе «Кавальерс» и провел 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора. В конце декабря разыгрывающий порвал крестообразной связки левого колена и выбыл из строя до конца сезона. В феврале «Кливленд» обменял испанца в «Индиану» на Кариса Леверта.

Центровой Лопес в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Орландо», набирая 7,1 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за встречу.

Бразильский разыгрывающий Нето провел предыдущие два сезона за «Вашингтон». В минувшем сезоне он набирал 7,5 очка, 1,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.

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