Гарлэнд и Мобли проведут сборы для игроков «Кавс», Секстон не приедет

Теги Кливленд НБА Раул Нето Джеди Осман Лаури Маркканен Джарретт Аллен Коллин Секстон Дариус Гарлэнд Эван Мобли Баскетбол

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд и форвард Эван Мобли инициировали проведение дополнительного тренировочного лагеря для игроков «Кливленда».

Как сообщает обозреватель Cleveland.com Крис Федор, сборы будут проходить в Лос-Анджелесе и начнутся на следующей неделе. Ожидается, что в мероприятии примут участие все доступные игроки «Кавс».

Джеди Осман, Лаури Маркканен и Раул Нето не приедут, так как находятся в сборных своих стран. Джарретт Аллен улетел в Австралию по программе НБА «Баскетбол без границ».

Ограниченно свободный агент Коллин Секстон также не примет участие в лагере, так как официально он не заявлен в качестве игрока команды.

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