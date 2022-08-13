Гарлэнд и Мобли проведут сборы для игроков «Кавс», Секстон не приедет

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд и форвард Эван Мобли инициировали проведение дополнительного тренировочного лагеря для игроков .

Как сообщает обозреватель Cleveland.com Крис Федор, сборы будут проходить в Лос-Анджелесе и начнутся на следующей неделе. Ожидается, что в мероприятии примут участие все доступные игроки «Кавс».

, и Раул Нето не приедут, так как находятся в сборных своих стран. улетел в Австралию по программе НБА «Баскетбол без границ».

Ограниченно свободный агент также не примет участие в лагере, так как официально он не заявлен в качестве игрока команды.

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