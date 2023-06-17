Раде Загорац стал игроком «Самары»

« » и сербский форвард (27 лет, 204 см) подписали контракт на сезон-22/23

Загорац провел прошедший сезон за «Автодор», набирая в Лиге ВТБ 11,0 очка, 5,1 подбора, 2,1 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

В составе национальной сборной Сербии Раде принимал участие в квалификационных турнирах к Евробаскету-2022 и чемпионату мира-2023.

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