Раде Загорац стал игроком «Самары»

Теги переходы Единая лига ВТБ Самара Раде Загорац Баскетбол

«Самара» и сербский форвард Раде Загорац (27 лет, 204 см) подписали контракт на сезон-22/23

Загорац провел прошедший сезон за «Автодор», набирая в Лиге ВТБ 11,0 очка, 5,1 подбора, 2,1 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

В составе национальной сборной Сербии Раде принимал участие в квалификационных турнирах к Евробаскету-2022 и чемпионату мира-2023.

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий