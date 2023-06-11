Серджо Скариоло: «Поздравляю и желаю удачи моему хорошему другу Дарко Раяковичу. Здорово, что у европейского тренера есть возможность доказать свою ценность в НБА»

Главный тренер « » , который являлся одним из претендентов на должность тренера « », поздравил Дарко Раяковича с назначением.

«Поздравляю и желаю удачи моему хорошему другу тренеру @DRajakovic!

Хороший выбор: здорово, что у европейского тренера есть возможность доказать свою ценность в качестве тренера !

Сердечное спасибо «Рэпторс» – получить такое внимание от команды, в которой однажды мне довелось работать, имеет большое значение для меня!» – написал Скариоло на своей странице в социальной сети.

Раякович сменит Ника Нерса, который руководил «Рэпторс» с 2018 года. Американец покинул пост в конце апреля, после чего возглавил «Филадельфию».

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