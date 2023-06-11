Серджо Скариоло: «Поздравляю и желаю удачи моему хорошему другу Дарко Раяковичу. Здорово, что у европейского тренера есть возможность доказать свою ценность в НБА»
Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло, который являлся одним из претендентов на должность тренера «Торонто», поздравил Дарко Раяковича с назначением.
«Поздравляю и желаю удачи моему хорошему другу тренеру @DRajakovic!
Хороший выбор: здорово, что у европейского тренера есть возможность доказать свою ценность в качестве тренера НБА!
Сердечное спасибо «Рэпторс» – получить такое внимание от команды, в которой однажды мне довелось работать, имеет большое значение для меня!» – написал Скариоло на своей странице в социальной сети.
Раякович сменит Ника Нерса, который руководил «Рэпторс» с 2018 года. Американец покинул пост в конце апреля, после чего возглавил «Филадельфию».
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