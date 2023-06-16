«Баскония» – основной претендент на подписание Нико Мэнниона

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Защитник «Виртуса» Нико Мэннион интересен нескольким клубам Евролиги.

Как информирует инсайдер Эмилиано Карчиа, «Баскония» является главным претендентом на подписание игрока.

Ожидается, что переговоры вступят в решающую фазу после завершения финала Серии А.

Контракт 22-летнего Мэнниона с «Виртусом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В Евролиге-22/23 он набирал 5,9 очка и 2,6 передачи в среднем за игру.

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