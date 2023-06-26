Муаммаду Жете перейдет из «Виртуса» в «Монако»

Центровой «Виртуса» Муаммаду Жете (28 лет, 211 см) перейдет в «Монако».

Жете попрощался с болельщиками на своей странице в соцсети: «Мы очень старались, мы отдали все, что было.

Спасибо всем потрясающим фанатам за поддержку на протяжении всего моего пребывания здесь Это место заставило меня стать лучше и многому научило! Невероятные воспоминания, которые останутся здесь навсегда! Спасибо вам 🖤🖤🖤🖤».

«Монако» начал переговоры с центровым еще в феврале. В сезоне-2022/23 чемпионата Италии Жете набирал в среднем 8,2 очка и 6 подборов за игру.

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