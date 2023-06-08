Серджо Скариоло о переговорах с «Торонто»: «Процесс еще продолжается»

Главный тренер « » является одним из главных кандидатов на пост нового тренера « ».

«Я не могу комментировать процесс, который все еще продолжается. Но я могу и хочу выразить всю свою благодарность «Виртусу» и «Торонто» за понимание и гибкость, проявленные при рассмотрении взаимных причин и выраженных пожеланий, которые возникли в ходе этой недели переговоров», – заявил тренер.

Завтра стартует финальная серия чемпионата Италии-2022/23 против « ».

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