Серджо Скариоло о переговорах с «Торонто»: «Процесс еще продолжается»

Теги Торонто Серджо Скариоло НБА EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Баскетбол

Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло является одним из главных кандидатов на пост нового тренера «Торонто».

«Я не могу комментировать процесс, который все еще продолжается. Но я могу и хочу выразить всю свою благодарность «Виртусу» и «Торонто» за понимание и гибкость, проявленные при рассмотрении взаимных причин и выраженных пожеланий, которые возникли в ходе этой недели переговоров», – заявил тренер.

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