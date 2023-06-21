Джален Рейнольдс остался в УНИКСе

УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил сотрудничество с центровым (30 лет, 208 см) до конца сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Рейнольдс помог УНИКСу завоевать первый в истории клуба титул чемпиона лиги ВТБ и был признан лучшим запасным игроком года. Американец принял участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, стал MVP декабря и пять раз попадал в символическую сборную игровой недели.

В 43 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Рейнольдс набирал в среднем 13,6 очка, делал 5,5 подбора, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота за 20 минут на площадке.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?