Джален Рейнольдс остался в УНИКСе

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Джален Рейнольдс Баскетбол

УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил сотрудничество с центровым Джаленом Рейнольдсом (30 лет, 208 см) до конца сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Рейнольдс помог УНИКСу завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Единой лиги ВТБ и был признан лучшим запасным игроком года. Американец принял участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, стал MVP декабря и пять раз попадал в символическую сборную игровой недели.

В 43 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Рейнольдс набирал в среднем 13,6 очка, делал 5,5 подбора, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота за 20 минут на площадке.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

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3 комментария

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diter
Перасович, Найт, Рейнольдс... Пока всё выглядит совсем неплохо для Уникса.
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Russ Ivan
Своё время на площадке проводит с пользой, плюс Казань и Перасович - классный город и тренер, всё сошлось...
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Додик Аксель
Если другие клубы, лидеры в нашем ВТБ подписывают россиян, то УНИКС начал сразу определяться с легами, которые задают тон в игре команды и определяют результат. Молодцы !
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