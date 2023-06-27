Миленко Богичевич о назначении в «Автодор»: «Рад, что перехожу в клуб с великой историей и большими амбициями»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Новый главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от работы в саратовском клубе.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить президента клуба и все руководство за оказанное доверие и шанс стать главным тренером «Автодора». Я очень рад, что перехожу в клуб с великой историей и большими амбициями. Надеюсь, что совместными усилиями мы создадим сильную команду, которая сможет составить конкуренцию всем клубам Единой лиги ВТБ.

Я постараюсь наладить хорошую химию и позитивную атмосферу, благодаря которым мы добьемся хороших результатов», – заявил Богичевич.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Тебя уволят через три месяца, скорее всего)
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