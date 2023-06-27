Новым главным тренером «Автодора» назначен Миленко Богичевич
Сербский специалист Миленко Богичевич официально возглавил саратовский «Автодор».
Соглашение заключено на сезон-23/24.
В прошедшем сезоне 46-летний тренер работал первым ассистентом в штабе Саши Обрадовича в «Монако», с которым стал победителем национального чемпионата, обладателем Кубка Франции, а также завоевал бронзовые медали Евролиги.
Богичевич ранее уже работал в России. С «Локомотивом-Кубань» Миленко как первый ассистент Обрадовича стал обладателем Кубка России в 2018 году. В этом же сезоне команда вышла в финал Еврокубка.
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