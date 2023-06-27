Новым главным тренером «Автодора» назначен Миленко Богичевич

Сербский специалист Миленко Богичевич официально возглавил саратовский « ».

Соглашение заключено на сезон-23/24.

В прошедшем сезоне 46-летний тренер работал первым ассистентом в штабе в « », с которым стал победителем национального чемпионата, обладателем Кубка Франции, а также завоевал бронзовые медали Евролиги.

Богичевич ранее уже работал в России. С «Локомотивом-Кубань» Миленко как первый ассистент Обрадовича стал обладателем Кубка России в 2018 году. В этом же сезоне команда вышла в финал Еврокубка.

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши