Новым главным тренером «Автодора» назначен Миленко Богичевич

Теги Саша Обрадович Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Монако Миленко Богичевич Баскетбол

Сербский специалист Миленко Богичевич официально возглавил саратовский «Автодор».

Соглашение заключено на сезон-23/24.

В прошедшем сезоне 46-летний тренер работал первым ассистентом в штабе Саши Обрадовича в «Монако», с которым стал победителем национального чемпионата, обладателем Кубка Франции, а также завоевал бронзовые медали Евролиги. 

Богичевич ранее уже работал в России. С «Локомотивом-Кубань» Миленко как первый ассистент Обрадовича стал обладателем Кубка России в 2018 году. В этом же сезоне команда вышла в финал Еврокубка. 

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3 комментария

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Sergey boogaloo
Через пару месяцев уволят.
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Алексей Дольский
послезавтра поставят какого нибудь Юдина и так по кругу
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Russ Ivan
Эта песня хороша, начинай сначала!
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