«Сперс» стали 1-й командой в НБА более чем за 30 лет, которая пропустила 10 тысяч очков за сезон
«Сан-Антонио» стал первой командой в НБА более чем за 30 лет, которая позволила соперникам набрать 10 тысяч очков за сезон.
В последней встрече регулярки с «Далласом» техасский клуб пропустил 117 очков, общее количество за сезон составило 10 092 очка.
«Сан-Антонио» стал первой командой лиги с сезона-90/91, которая пропустила более 10 тысяч очков. В том чемпионате «Денвер» установил антирекорд НБА, общее количество пропущенных очков составило 10 723.
«Сперс» (22-60) финишировали последними на Западе.
У «Сан-Антонио» четвертый год подряд без плей-офф после серии из 22 сезонов, в которых команда попадала в решающую стадию.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
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