« » стал первой командой в НБА более чем за 30 лет, которая позволила соперникам набрать 10 тысяч очков за сезон.

В последней встрече регулярки с « » техасский клуб пропустил 117 очков, общее количество за сезон составило 10 092 очка.

«Сан-Антонио» стал первой командой лиги с сезона-90/91, которая пропустила более 10 тысяч очков. В том чемпионате « » установил антирекорд НБА, общее количество пропущенных очков составило 10 723.

«Сперс» (22-60) финишировали последними на Западе.

У «Сан-Антонио» четвертый год подряд без плей-офф после серии из 22 сезонов, в которых команда попадала в решающую стадию.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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