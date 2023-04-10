«Сперс» стали 1-й командой в НБА более чем за 30 лет, которая пропустила 10 тысяч очков за сезон

Теги Даллас Денвер Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» стал первой командой в НБА более чем за 30 лет, которая позволила соперникам набрать 10 тысяч очков за сезон.

В последней встрече регулярки с «Далласом» техасский клуб пропустил 117 очков, общее количество за сезон составило 10 092 очка.

«Сан-Антонио» стал первой командой лиги с сезона-90/91, которая пропустила более 10 тысяч очков. В том чемпионате «Денвер» установил антирекорд НБА, общее количество пропущенных очков составило 10 723.

«Сперс» (22-60) финишировали последними на Западе.

У «Сан-Антонио» четвертый год подряд без плей-офф после серии из 22 сезонов, в которых команда попадала в решающую стадию.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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5 комментариев

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scorp19
Дед рекордбрейкер
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Hobotok
всего-то надо было не дать забить Далласу 25 очков...
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everyday4768
DE-FENCE! DE-FENCE!
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Tim Timson
а забили тоже небось больше всех?)
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DeX
что интересно, тот Денвер был первым в лиге по набранным очкам (119.9) и последний в лиге по пропущенным (130.1)
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