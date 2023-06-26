Эдриан Воджнаровски: «Брэндон Миллер может быть очень к месту в «Шарлотт»

Теги Шарлотт НБА Эдриан Воджнаровски Брэндон Миллер Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился мнением, почему «Шарлотт» выбрал на драфте под 2-м номером Брэндона Миллера.

«Брэндон Миллер может быть очень к месту в «Шарлотт». Типичный габаритный игрок периметра, от Джейсона Тейтума до Кавая Ленарда. Такие есть в каждой сильной команде лиги.

У «Хорнетс» все еще молодой костяк. Миллер поможет им, поспособствует росту и прогрессу. Если пообщаться с командами, которые изучали его, то это серьезно настроенный молодой человек, который прекрасно чувствует игру, отличный пасует, очень хорошо защищается», – заявил Воджнаровски.

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4 комментария

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Stranfio
Кстати ведь помимо Миллера, Шарлот взяли перспективного Ника Смита и центрового из Барсы, вечно забываю его фамилию. В целом Шарлот выглядит на бумаге интересно, как будет на практике посмотрим.
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+1
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Stranfio
Ответ Stephan Carrypenko
Шарлот вот именно так и будет выглядеть, интересно)) Мело будет раздавать пасы, Бриджес данковать, Миллер может что-то покажет, а потом сезон марлина
Возможно, возможно. Посмотрим как будет в итоге сезона 2023-24
+1
0
+1
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Andraey
Это типа инсайд?
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Stephan Carrypenko
Ответ Stranfio
Кстати ведь помимо Миллера, Шарлот взяли перспективного Ника Смита и центрового из Барсы, вечно забываю его фамилию. В целом Шарлот выглядит на бумаге интересно, как будет на практике посмотрим.
Шарлот вот именно так и будет выглядеть, интересно)) Мело будет раздавать пасы, Бриджес данковать, Миллер может что-то покажет, а потом сезон марлина
0
0
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