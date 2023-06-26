Эдриан Воджнаровски: «Брэндон Миллер может быть очень к месту в «Шарлотт»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился мнением, почему «Шарлотт» выбрал на драфте под 2-м номером .

«Брэндон Миллер может быть очень к месту в «Шарлотт». Типичный габаритный игрок периметра, от Джейсона Тейтума до Кавая Ленарда. Такие есть в каждой сильной команде лиги.

У «Хорнетс» все еще молодой костяк. Миллер поможет им, поспособствует росту и прогрессу. Если пообщаться с командами, которые изучали его, то это серьезно настроенный молодой человек, который прекрасно чувствует игру, отличный пасует, очень хорошо защищается», – заявил Воджнаровски.

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023