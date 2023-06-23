Мбаппе поздравил Вембаньяму, ставшего 1-м номером драфта НБА: «Вемби! История начинается сейчас»

Килиан Мбаппе поздравил Виктора Вембаньяму с 1-м номером на драфте НБА.

« » выбрал 19-летнего центрового из Франции под общим 1-м номером на драфте НБА.

« ! 🇫🇷🏀👏🏽🏅…

История начинается сейчас», – написал капитан сборной Франции по футболу в социальной сети.

Вембаньяма считался безусловным фаворитом на 1-й пик.

19-летнего экс-игрока «Метрополитана» называют «талантом поколения» и лучшим баскетболистом на драфте со времен Леброна Джеймса (2003).

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала