Мбаппе поздравил Вембаньяму, ставшего 1-м номером драфта НБА: «Вемби! История начинается сейчас»

Теги ПСЖ Сан-Антонио Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Франции НБА драфт НБА соцсети Килиан Мбаппе Виктор Вембаньяма Футбол

Килиан Мбаппе поздравил Виктора Вембаньяму с 1-м номером на драфте НБА.

«Сан-Антонио» выбрал 19-летнего центрового из Франции под общим 1-м номером на драфте НБА. 

«Вемби! 🇫🇷🏀👏🏽🏅…

История начинается сейчас», – написал капитан сборной Франции по футболу в социальной сети. 

Вембаньяма считался безусловным фаворитом на 1-й пик.

19-летнего экс-игрока «Метрополитана» называют «талантом поколения» и лучшим баскетболистом на драфте со времен Леброна Джеймса (2003).

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

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3 комментария

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Stranfio
Виктор покажется себя в НБА.
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Xell
Ответ HI MARS
Че-то много шума вокруг этого Вембаньяма
Думают что новый Данкан. Но Данкан один такой.
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