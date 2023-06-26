Дэмиан Лиллард и его агент сегодня встретятся с руководством «Портленда», чтобы обсудить будущее организации

Разыгрывающий « » и его агент Аарон Гудвин сегодня встретятся с организацией, чтобы обсудить совместное будущее.

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

32-летний звездный разыгрывающий хочет продолжить борьбу за чемпионство. Если «Блэйзерс» примут решение уходить в перестройку, ожидается, что Лиллард запросит обмен в другую команду.

За следующие 4 сезона защитник заработает 216 млн долларов.

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