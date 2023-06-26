Дэмиан Лиллард и его агент сегодня встретятся с руководством «Портленда», чтобы обсудить будущее организации

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард и его агент Аарон Гудвин сегодня встретятся с организацией, чтобы обсудить совместное будущее.

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

32-летний звездный разыгрывающий хочет продолжить борьбу за чемпионство. Если «Блэйзерс» примут решение уходить в перестройку, ожидается, что Лиллард запросит обмен в другую команду.

За следующие 4 сезона защитник заработает 216 млн долларов.

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4 комментария

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AEZAKMI228
Отец знакомого работает в Портленде. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
+11
-2
+9
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МЗ
неужели всё...?
+1
-1
0
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