Бигмен Кристапс Порзингис отреагировал на обмен в « » в крупной сделке с участием трех команд.

Латыш написал в социальных сетях: «☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ вперед».

Порзингис воспользовался опцией продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 36 миллионов долларов, а затем был отправлен из «Уизардс» в «Селтикс».

«Бостон» расстается с разыгрывающим , который станет игроком «Гриззлис».

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023