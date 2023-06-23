Кристапс Порзингис отреагировал на обмен в «Селтикс» в социальных сетях

Теги Бостон Мемфис НБА Вашингтон Маркус Смарт соцсети Кристапс Порзингис Баскетбол

Бигмен Кристапс Порзингис отреагировал на обмен в «Бостон» в крупной сделке с участием трех команд.

Латыш написал в социальных сетях: «☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ вперед».

Порзингис воспользовался опцией продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 36 миллионов долларов, а затем был отправлен из «Уизардс» в «Селтикс».

«Бостон» расстается с разыгрывающим Маркусом Смартом, который станет игроком «Гриззлис».

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7 комментариев

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xamer 9
Ответ Stranfio
Блин, это межсезонье только началось и след сезон будет очень огненным) Столько вопросов и кто в итоге победит очень интересно.
Ровно как и в каждое межсезонье. Только перед сезонами с 16/17, 17/18, 18/19 не было никакой интриги в вопросе победителя НБА, лишь травмы повлияли)
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Stranfio
Блин, это межсезонье только началось и след сезон будет очень огненным) Столько вопросов и кто в итоге победит очень интересно.
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Roman Boroveev
Ответ xamer 9
Ровно как и в каждое межсезонье. Только перед сезонами с 16/17, 17/18, 18/19 не было никакой интриги в вопросе победителя НБА, лишь травмы повлияли)
А когда чемпион был очевиден осенью? Каждый год какие то мыльные пузыри щеки надувают, потом сдуваются.
Даже сейчас Денвер фаворит, но сколько команд защищало свой титул год спустя?
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pulyalke
Ответ Mr.BadGuy
Некоторые команды могут понять что Денвер это года на 3-4, и скидывать своих звезд сейчас ради активов в будущем. Летов может получится богатым на события.
денвер по удивительному стечению обстоятельств, возможно просто благодаря чуду и вмешательству сверхъестественных сил провел свой первый плейофф без травм - дашь гарантию, что такое повторится в следующем? да еще и портером в составе
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udod
Ответ Mr.BadGuy
Некоторые команды могут понять что Денвер это года на 3-4, и скидывать своих звезд сейчас ради активов в будущем. Летов может получится богатым на события.
сломается к(в) плей-офф один Мюррей, и всё, никакой гегемонии, это тебе не Карри, Дюрант, Томпсон, Грин в одном флаконе
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