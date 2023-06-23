Кристапс Порзингис отреагировал на обмен в «Селтикс» в социальных сетях
Бигмен Кристапс Порзингис отреагировал на обмен в «Бостон» в крупной сделке с участием трех команд.
Латыш написал в социальных сетях: «☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ вперед».
Порзингис воспользовался опцией продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 36 миллионов долларов, а затем был отправлен из «Уизардс» в «Селтикс».
«Бостон» расстается с разыгрывающим Маркусом Смартом, который станет игроком «Гриззлис».
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