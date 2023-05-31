«Лейкерс» проявляют интерес к Назу Риду
«Лейкерс» проявляют интерес к центровому «Миннесоты» Назу Риду, который летом станет неограниченно свободным агентом.
Об этом сообщает Lakers Daily со ссылкой на источники.
Рид последние четыре сезона провел в «Вулвс», в сезоне-22/23 на фоне травмы Карла-Энтони Таунса он стал одним из ключевых игроков ротации.
Средние показатели 23-летнего Рида составили 11,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи.
По слухам, «Миннесота» планирует заключить долгосрочное соглашение с Ридом.
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