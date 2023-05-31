«Лейкерс» проявляют интерес к Назу Риду

Теги возможные переходы Лейкерс Миннесота НБА Наз Рид Баскетбол

«Лейкерс» проявляют интерес к центровому «Миннесоты» Назу Риду, который летом станет неограниченно свободным агентом.

Об этом сообщает Lakers Daily со ссылкой на источники.

Рид последние четыре сезона провел в «Вулвс», в сезоне-22/23 на фоне травмы Карла-Энтони Таунса он стал одним из ключевых игроков ротации.

Средние показатели 23-летнего Рида составили 11,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 передачи.

По слухам, «Миннесота» планирует заключить долгосрочное соглашение с Ридом.

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2 комментария

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Против грусти
Ответ Vgorodeslyakot
Вот такие игроки нужны. А Дило, Бизли, Уокера, Бамбу в путь. Еще бы Брука Лопеса и Халибертона какого-то. Ну и Леброна сплавить. Лейкерсу нужна молодая звезда, более праймовый доминатор. Как Янис или Букер.
"ну и Леброна сплавить"
Начали хорошо, а потом замахнулись на святое...))
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Vgorodeslyakot
Вот такие игроки нужны. А Дило, Бизли, Уокера, Бамбу в путь. Еще бы Брука Лопеса и Халибертона какого-то. Ну и Леброна сплавить. Лейкерсу нужна молодая звезда, более праймовый доминатор. Как Янис или Букер.
+3
-3
0
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