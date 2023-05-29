Брайан Уиндхорст: «Не смогу поставить возможную победу «Бостона» выше, чем возвращение «Кливленда» с 1-3 в 2016 году»

Теги Бостон Кливленд Голден Стэйт Майами НБА НБА плей-офф Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что камбэк «Кливленда» с 1-3 в финале НБА против «Голден Стэйт» в 2016 году более значимым событием, нежели возможная победа «Бостона» с 0-3 в серии с «Майами».

«Возвращение с 0-3, победный бросок Уайта. Это убедительный аргумент. Но я не могу поставить это выше «Кливленда», забравшего 5-й и 7-й матч в гостях против команды с результатом 73-9 в регулярном чемпионате. Хоть и понимаю фанатов «Бостона», – заявил инсайдер.

«Бостон» примет «Майами» в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

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7 комментариев

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Сергей Пузанков
Отыгрыш с 0-3 быстро уйдёт в историю если кубок О’Брайена возьмет Денвер, а победа Кливленда останется с нами ещё очень надолго
+26
-4
+22
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Light Yagami
Базу льёт.
+18
-4
+14
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mqh9pzrxgf
А че все Денвер чемпионами сразу сделали ?
+8
0
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Лиллард унижатель!
Ответ pon4ic
Да ну нет.На момент камбэка Кливленда было 0-32 (запомнил тот скрин с ЛеБроном в темных очках). На момент возможного камбэка Бостона 0-150. Простая математика подсказывает, что второе почти в 5 раз сложнее первого. Надеюсь правда, что Джимми этому не даст случиться.
Простая математика. ГСВ были фаворитами 70 на 30. Т.е. Кавз надо было три раза подряд выиграть имея 30% на победу в отдельном матче, шанс этого 2%. Бостон фаворит 70 на 30, т.к. Селтикс надо выиграть 4 раза подряд имея 70% на победу в отдельном матче, шанс этого 22%.
+1
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Лиллард унижатель!
База. Кавз был андердогом в той серии, Бостон же в каждой игре фаворит.
+2
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