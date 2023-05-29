Брайан Уиндхорст: «Не смогу поставить возможную победу «Бостона» выше, чем возвращение «Кливленда» с 1-3 в 2016 году»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что камбэк «Кливленда» с 1-3 в финале против « » в 2016 году более значимым событием, нежели возможная победа « » с 0-3 в серии с « ».

«Возвращение с 0-3, победный бросок Уайта. Это убедительный аргумент. Но я не могу поставить это выше « », забравшего 5-й и 7-й матч в гостях против команды с результатом 73-9 в регулярном чемпионате. Хоть и понимаю фанатов «Бостона», – заявил инсайдер.

«Бостон» примет «Майами» в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.

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