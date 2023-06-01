Брайан Уиндхорст: «Если Грин продлит контракт, платежка «Уорриорз» приблизится к 500 млн. Это должно было сыграть роль в решении Майерса покинуть команду»

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Боб Майерс Дрэймонд Грин Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что Боб Майерс понимал контрактные проблемы, с которыми придется столкнуться «Голден Стэйт», поэтому оставил свой пост генерального менеджера организации.

«Дело в том, что эта команда уже взрослая. Они уже десять лет борются за чемпионство, и, что самое важное, у них возмутительно большие контракты. В этом году, если Дрэймонд Грин переподпишет соглашение, их платежная ведомость приблизится к 500 миллионам долларов, и я не уверен, что это команда за 500 миллионов долларов, которая только что заняла шестое место и была выбита во втором раунде.

И Боб Майерс, безусловно, обеспокоен тем, какими будут эти решения в будущем, и это должно было сыграть роль в его решении покинуть команду», – сказал эксперт в эфире ESPN.

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4 комментария

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Van
Боб Майерс:" ну нахер..."
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scorp19
Ну да, хочет переложить ответственность на других и уйти чистеньким.
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Иванофф
Надо было думать, когда подписывали увеличенный контракт с Пулом.
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Mr.Trol
Ответ scorp19
Ну да, хочет переложить ответственность на других и уйти чистеньким.
Тяжело резать по живому, он с этими людьми уже 10+ лет и не хочет портить отношения, особенно если они близкие. Легче если придет человек со стороны и сделает это. Для другого человека это будет намного легче. Цена вопроса несколько десятков миллионов, которые не заработает Боб. А может и заработает в другом месте.
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