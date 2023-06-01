Брайан Уиндхорст: «Если Грин продлит контракт, платежка «Уорриорз» приблизится к 500 млн. Это должно было сыграть роль в решении Майерса покинуть команду»
Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что Боб Майерс понимал контрактные проблемы, с которыми придется столкнуться «Голден Стэйт», поэтому оставил свой пост генерального менеджера организации.
«Дело в том, что эта команда уже взрослая. Они уже десять лет борются за чемпионство, и, что самое важное, у них возмутительно большие контракты. В этом году, если Дрэймонд Грин переподпишет соглашение, их платежная ведомость приблизится к 500 миллионам долларов, и я не уверен, что это команда за 500 миллионов долларов, которая только что заняла шестое место и была выбита во втором раунде.
И Боб Майерс, безусловно, обеспокоен тем, какими будут эти решения в будущем, и это должно было сыграть роль в его решении покинуть команду», – сказал эксперт в эфире ESPN.
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