Разыгрывающий « » , по слухам, может снова объединиться с Леброном Джеймсом в межсезонье-2023, но это вряд ли случится в результате сделки сайн-энд-трейд с участием Д’Анджело Расселла.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Мэверикс» все еще хотят продлить контракт с Ирвингом и не заинтересованы в том, чтобы отправлять его в « » в обмен на Расселла.

Оба игрока летом станут неограниченно свободными агентами.

«Даллас» выменял Кайри по ходу сезона-22/23, после чего не попал в плей-офф. В клубе верят, что в предстоящем розыгрыше дуэт – Ирвинг окажется более успешным.

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Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?