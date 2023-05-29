«Даллас» не заинтересован в обмене Кайри Ирвинга на Д’Анджело Расселла
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг, по слухам, может снова объединиться с Леброном Джеймсом в межсезонье-2023, но это вряд ли случится в результате сделки сайн-энд-трейд с участием Д’Анджело Расселла.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Мэверикс» все еще хотят продлить контракт с Ирвингом и не заинтересованы в том, чтобы отправлять его в «Лейкерс» в обмен на Расселла.
Оба игрока летом станут неограниченно свободными агентами.
«Даллас» выменял Кайри по ходу сезона-22/23, после чего не попал в плей-офф. В клубе верят, что в предстоящем розыгрыше дуэт Лука Дончич – Ирвинг окажется более успешным.
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