«Даллас» не заинтересован в обмене Кайри Ирвинга на Д’Анджело Расселла

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Д’Анджело Расселл Марк Стейн Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг, по слухам, может снова объединиться с Леброном Джеймсом в межсезонье-2023, но это вряд ли случится в результате сделки сайн-энд-трейд с участием Д’Анджело Расселла.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Мэверикс» все еще хотят продлить контракт с Ирвингом и не заинтересованы в том, чтобы отправлять его в «Лейкерс» в обмен на Расселла.

Оба игрока летом станут неограниченно свободными агентами.

«Даллас» выменял Кайри по ходу сезона-22/23, после чего не попал в плей-офф. В клубе верят, что в предстоящем розыгрыше дуэт Лука Дончич – Ирвинг окажется более успешным.

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6 комментариев

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Consistency
Не торопитесь с выводами, они просто еще не видели, как Дианжело бросал после игры💪🏻💪🏻💪🏻
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Дядя Санжар
Даллас же не идиоты, шило на мыло...
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AEZAKMI228
Если кайри в техасе останется то пусть к алексу джонсу сходит... Поболтают... Кайри то его репостил даже неск раз
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Sergi Barjuan
Ну такое преДЛОжение не вызвало бы у меня ничего кроме смеха
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Analjinn
Да не может быть, это ж такая выгодная сделка!11 *сарказм*
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Ivan85
Шалфей или крыса. так себе конечно выбор, но в любом случае сами виноваты. Трейд плоскоземельца зауруинил им хоть какие то перспективы на лето. А потом будут искренне удивляться почему пончик захочет свалить
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