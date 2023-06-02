По информации обозревателя The Athletic Йована Бухи, « » будет одной из команд, которая попытается заполучить свингмена «Лейкерс» в межсезонье.

Журналист назвал техасский клуб «темной лошадкой» в борьбе за Ривза.

«Слышал, что за Ривза будут бороться несколько команд. В этом списке « » и « ». Как мне сказали, «Сперс» «темной лошадкой» в этой борьбе», – сказал Буха.

«Лейкерс» могут предложить Ривзу 4-летний контракт на 54 миллиона долларов, при этом у клуба будет возможность повторить предложение со стороны.

Как сообщал инсайдер Марк Стейн, Остину могут предложить 20 миллионов за сезон (общий контракт на 100 миллионов).

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