«Сан-Антонио» может побороться за Остина Ривза в межсезонье

Теги возможные переходы Хьюстон Лейкерс Орландо Сан-Антонио НБА НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

По информации обозревателя The Athletic Йована Бухи, «Сан-Антонио» будет одной из команд, которая попытается заполучить свингмена «Лейкерс» Остина Ривза в межсезонье.

Журналист назвал техасский клуб «темной лошадкой» в борьбе за Ривза.

«Слышал, что за Ривза будут бороться несколько команд. В этом списке «Орландо» и «Хьюстон». Как мне сказали, «Сперс» «темной лошадкой» в этой борьбе», – сказал Буха.

«Лейкерс» могут предложить Ривзу 4-летний контракт на 54 миллиона долларов, при этом у клуба будет возможность повторить предложение со стороны.

Как сообщал инсайдер Марк Стейн, Остину могут предложить 20 миллионов за сезон (общий контракт на 100 миллионов).

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24 комментария

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Answer1
Мне кажется, что он не подпишется на 54/4, на рынке будут предложения лучше. Да и в перспективе, САС выглядят гораздо интереснее, у них свободная платежка, топовый проспект, есть тренер с которым можно развиваться и в целом есть активы для привлечения еще одной звезды. У ЛАЛ ЛеБрон с контрактом 1+1 и Дэвис на таком же контракте и нестабильным здоровьем. Потеря Джеймса, может вынудить рук-во задуматься о перестройке через пару лет. И зачем это Ривзу в самом рассвете сил?
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Mr.BadGuy
Если Ривз хочет расти дальше, то ему надо уходить. Здесь ему стареющий король дальше расти не даст. Вторая игра с Наггетсами показатель. Дед и хрусталь в четвертой четверти своими тупыми трехами и сложными средне-дальними разбазарили все преимущество и залезли в минус 10. Ривс взял мяч и подтащил до -3. Но стареющий король сказал нет, отобрал мяч у Ривса и сделал две потери в конце.
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Cubs-V
А зачем вчерашней 30 команде пулять 20*5 стороннему игроку с рынка, который провел неплохие 2 месяца из всей карьеры?
На кой он им сдался? Как по мне САС доберут необходимую сумму из своих ОСА и будут смотреть на ситуацию с Витьком по сезону, а уже потом принимать, какие-то решения по СА и усилениям.
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Frost Knight
Ответ Прогресс Восточной конференции
100 млн с техасскими налогами - это просто no-brainer. Никакой шоутайм это не окупит
С точки зрения денег - возможно, но роль ему там явно предложат больше, чем в ЛА, плюс там тренер Грег. Команда растущая. Можно подумать.
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xamer 9
Ответ Mr.BadGuy
Если Ривз хочет расти дальше, то ему надо уходить. Здесь ему стареющий король дальше расти не даст. Вторая игра с Наггетсами показатель. Дед и хрусталь в четвертой четверти своими тупыми трехами и сложными средне-дальними разбазарили все преимущество и залезли в минус 10. Ривс взял мяч и подтащил до -3. Но стареющий король сказал нет, отобрал мяч у Ривса и сделал две потери в конце.
Вы обращаете внимание на последнюю серию, при этом Остин был очень нестабилен в серии с ГСВ.
Посмотрим, что выберет Ривз, любой его выбор это успех
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Прогресс Восточной конференции
100 млн с техасскими налогами - это просто no-brainer. Никакой шоутайм это не окупит
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jqzn88xn6n
Ривз-идеальный солдат на самом деле для СА, но думаю Остин еще успеет туда заглянуть попозже;)
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fridzon
Хороший солидный игрок. В плей-офф не потерялся, характер и мастерство есть. На 20 в год мне кажется всегда наиграет, плохим контракт не будет. Лучше многих 35-40 миллионников будет
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TurboMen
игрок выстрелил на безрыбье, часто проваливался, да и в целом не проверен он. Таких ЛАЛ каждый год на минималку находит, если будет ультиматум Ривз или Ирвинг, да плевал я на этого Ривза!
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Телохранитель Джеймса Уорти
Уже вижу пик-н-ролл, разрывающий лигу - Ривс+Вамба
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Сергей Орлов
Ответ RAMIK
Я буду считать предательством если Остин уйдёт из ЛАЛ. Именно ЛАЛ дали ему шанс в лиге,где многие отказали ему. Разумеется я говорю про одинаковые предложения.
Никаким предательством это не будет, это жесткий бизнес, где тебя в любой день могут обменять или отчислить, сантиментам тут не место.
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Korban Cobain
В ЛА костяк получше прямо сейчас хз.
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Костя Кот
ЛА должны его сохранить
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Cubs-V
Ответ Answer1
Да там впринципе перспективы очень туманные, посути олл ин сыграли, ради последних лет ЛеБрона. Если получится зацепить Перстень, то все окупится, конечно.
Уже все окупилось с титулом в 2020. Да и финал конфы очень много дал, после провального сезона.
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Analjinn
Ответ Answer1
Мне кажется, что он не подпишется на 54/4, на рынке будут предложения лучше. Да и в перспективе, САС выглядят гораздо интереснее, у них свободная платежка, топовый проспект, есть тренер с которым можно развиваться и в целом есть активы для привлечения еще одной звезды. У ЛАЛ ЛеБрон с контрактом 1+1 и Дэвис на таком же контракте и нестабильным здоровьем. Потеря Джеймса, может вынудить рук-во задуматься о перестройке через пару лет. И зачем это Ривзу в самом рассвете сил?
Попович скоро наверное уйдёт. Так что не уверен насчёт перспектив САС.
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BT
Ответ Korban Cobain
Прошареные должны ему подсказать, что за карьеру в ЛА он даже при уступках вне баскетбола может заработать намного больше в итоге.
Каким образом? Он не Леброн, чтобы на рекламе зарабатывать. В кино сниматься и рэп-альбомы выпускать?
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Answer1
Ответ Cubs-V
Такая себе перспектива перестройки, без возможного своего пика в 25 и защищенным топ 4- 27 года.
Да там впринципе перспективы очень туманные, посути олл ин сыграли, ради последних лет ЛеБрона. Если получится зацепить Перстень, то все окупится, конечно.
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Cubs-V
Ответ Answer1
Мне кажется, что он не подпишется на 54/4, на рынке будут предложения лучше. Да и в перспективе, САС выглядят гораздо интереснее, у них свободная платежка, топовый проспект, есть тренер с которым можно развиваться и в целом есть активы для привлечения еще одной звезды. У ЛАЛ ЛеБрон с контрактом 1+1 и Дэвис на таком же контракте и нестабильным здоровьем. Потеря Джеймса, может вынудить рук-во задуматься о перестройке через пару лет. И зачем это Ривзу в самом рассвете сил?
Такая себе перспектива перестройки, без возможного своего пика в 25 и защищенным топ 4- 27 года.
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armageddon123456
Ответ andrushapumba
А ривз свободный или ограниченно свободный?
ОСА он. Да уже всплывала инфа что ЛАЛ будут матчить любое предложение по нему. Оставлять будут Ривза
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scorp19
Ответ RAMIK
Я буду считать предательством если Остин уйдёт из ЛАЛ. Именно ЛАЛ дали ему шанс в лиге,где многие отказали ему. Разумеется я говорю про одинаковые предложения.
Как дали, так и отберут если выгодно будет.
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scorp19
ЛАЛ скоро будет выжженная земля, пора заранее валить.
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andrushapumba
А ривз свободный или ограниченно свободный?
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