«Сан-Антонио» может побороться за Остина Ривза в межсезонье
По информации обозревателя The Athletic Йована Бухи, «Сан-Антонио» будет одной из команд, которая попытается заполучить свингмена «Лейкерс» Остина Ривза в межсезонье.
Журналист назвал техасский клуб «темной лошадкой» в борьбе за Ривза.
«Слышал, что за Ривза будут бороться несколько команд. В этом списке «Орландо» и «Хьюстон». Как мне сказали, «Сперс» «темной лошадкой» в этой борьбе», – сказал Буха.
«Лейкерс» могут предложить Ривзу 4-летний контракт на 54 миллиона долларов, при этом у клуба будет возможность повторить предложение со стороны.
Как сообщал инсайдер Марк Стейн, Остину могут предложить 20 миллионов за сезон (общий контракт на 100 миллионов).
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На кой он им сдался? Как по мне САС доберут необходимую сумму из своих ОСА и будут смотреть на ситуацию с Витьком по сезону, а уже потом принимать, какие-то решения по СА и усилениям.
Посмотрим, что выберет Ривз, любой его выбор это успех