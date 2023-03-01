Звездный защитник « » совершил пожертвование в размере 45 тысяч долларов на обеспечение детей в неблагополучных районах Африки.

Организатор сбора средств Кэмерон Мофид рассказал, как вклад Кайри поспособствовал достижению общей цели.

«Привет, меня зовут Камерон Мофид, и я только что вернулся домой в США из поездки по Западной Африке. Во время моего пребывания там у меня была возможность посетить две феноменальные организации – школу в одной из самых бедных трущоб в Нигерии и детский дом в одном из самых неблагополучных районов Ганы.

За первую неделю мы собрали более 10 000 долларов при поддержке более 200 человек, и сбор средств стал трендом.

Вчера я проснулся от того, что звезда баскетбола Кайри Ирвинг пожертвовал 45 тысяч долларов. Его пожертвование обеспечит резервуар для воды для школы в Нигерии (чтобы у них был доступ к чистой питьевой воде), а также гарантирует, что у всех 351 учеников школы будет обувь, форма, книги и портфели.

Изначально мы собрали достаточно средств, чтобы купить землю для нового детского дома в Гане. Пожертвования Кайри должно хватить для финансирования постройки всего здания детского дома, а также спортивного центра для детей. Мы уже назвали в его честь классную комнату в школе в Нигерии, и будущий спортивный комплекс в детском доме в Гане также будет назван в его честь.

Пожертвование Кайри означает, что мы уже более чем в 13 раз превысили нашу первоначальную цель в 5 000 долларов. Мы очень надеемся на продолжение этого процесса для меня и всех детей, которым мы помогаем», – написал Мофид на сайте благотворительной организации.

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