Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг поприветствовали друг друга перед 6-м матчем в Лос-Анджелесе

Теги светская хроника Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг посетил шестой матч серии «Лейкерс» – «Мемфис» (125:85, 4-2) в Лос-Анджелесе.

Ирвинг наблюдал за игрой из первого ряда. Перед матчем к нему подошел лидер «озерников» Леброн Джеймс, бывшие одноклубники по «Кливленду» поприветствовали друг друга.

В межсезонье Ирвинг станет свободным агентом.

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8 комментариев

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Sanan1908
Увидев это Рассел решил провести лучший матч))
+33
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+33
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Vagant
Леброн сегодня вечером: 22 ОЧКА, 5 подборов, 6 результативных передач, 9- из13 с игры, За 3 четверти:)

Никто больше не сыграл даже 100 матчей в плей-офф с линейкой 20/5/5.

А у Леброна таких матчей теперь - 191!
+14
-1
+13
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Timur Shafigullin
Ответ Vagant
Леброн сегодня вечером: 22 ОЧКА, 5 подборов, 6 результативных передач, 9- из13 с игры, За 3 четверти:) Никто больше не сыграл даже 100 матчей в плей-офф с линейкой 20/5/5. А у Леброна таких матчей теперь - 191!
191 матч это же больше чем полных два сезона регулярки, да еще с такими цифрами, но всегда найдутся те кто скажет ему нужно еще одно чемпионство чтобы доказать что-то.
+3
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+3
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A. V.
Нет, только не это
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Swhat
Штаны как у моего дедушки
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JuVero
Ответ Vagant
Леброн сегодня вечером: 22 ОЧКА, 5 подборов, 6 результативных передач, 9- из13 с игры, За 3 четверти:) Никто больше не сыграл даже 100 матчей в плей-офф с линейкой 20/5/5. А у Леброна таких матчей теперь - 191!
надо выходить в финал конференции, как минимум и делать 200+
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Vagant
Ответ Timur Shafigullin
191 матч это же больше чем полных два сезона регулярки, да еще с такими цифрами, но всегда найдутся те кто скажет ему нужно еще одно чемпионство чтобы доказать что-то.
Это ПО. Больше 28 игр не сыграешь. В лучшем случае - 16.
Итого нужно от 7 до почти 12 сезонов
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Timur Shafigullin
Ответ Vagant
Это ПО. Больше 28 игр не сыграешь. В лучшем случае - 16. Итого нужно от 7 до почти 12 сезонов
это я примерил на сезон и да я в курсе сколько матчей в плей-офф
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