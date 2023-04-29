Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг поприветствовали друг друга перед 6-м матчем в Лос-Анджелесе

Разыгрывающий « » посетил шестой матч серии « » – « » (125:85, 4-2) в Лос-Анджелесе.

Ирвинг наблюдал за игрой из первого ряда. Перед матчем к нему подошел лидер «озерников» , бывшие одноклубники по «Кливленду» поприветствовали друг друга.

В межсезонье Ирвинг станет свободным агентом.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах