Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг поприветствовали друг друга перед 6-м матчем в Лос-Анджелесе
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг посетил шестой матч серии «Лейкерс» – «Мемфис» (125:85, 4-2) в Лос-Анджелесе.
Ирвинг наблюдал за игрой из первого ряда. Перед матчем к нему подошел лидер «озерников» Леброн Джеймс, бывшие одноклубники по «Кливленду» поприветствовали друг друга.
В межсезонье Ирвинг станет свободным агентом.
Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах
Никто больше не сыграл даже 100 матчей в плей-офф с линейкой 20/5/5.
А у Леброна таких матчей теперь - 191!
Итого нужно от 7 до почти 12 сезонов