Брэд Стивенс об уходе Смарта: «Cамое большое наследие, которое можно оставить, – это покинуть место, которое стало лучше, потому что вы там были»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Брэд Стивенс Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс поделился эмоциями после обмена разыгрывающего Маркуса Смарта, который был выбран «кельтами» под 9-м номером на драфте 2014 года.

«Это очень тяжело. Я говорил об этом в начале лета, думал, что нам нужно сбалансировать наш состав и убедиться, что мы ищем наилучшие способы сделать это. А это означало, что мы, скорее всего, потеряем очень, очень, очень хорошего игрока. Что касается Маркуса, то, как я ему сказал, мы закончили сезон с результатом 25-57, а затем он пришел в команду. И самое большое наследие, которое вы можете оставить, – это покинуть место, которое стало лучше, потому что вы там были. Я думаю, что все здесь чувствуют это. Его всегда будут ценить и думать о нем с любовью.

Мы все очень благодарны за то, что Маркус был в нашей жизни так долго, и нам грустно видеть, как он уходит, но мы знаем, что он окажет огромное влияние на очень хорошую команду из Мемфиса. Так что это очень трудный, очень трудный разговор, очень трудный. Но у него всегда «Бостон» будет на первом месте, это точно. Город очень ценит его, и, конечно, я тоже, и он знает, что мы сделаем для него все, что угодно. Но мне все равно очень тяжело», – сказал Стивенс.

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6 комментариев

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ID89
Ему и так хреново, еще и псевдофилософию в след)
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Николай Зайцев
Уйди сам и сделай Бостон лучше
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Аморалинни
АУФ
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Валера, настало твое время...
Мы тебя любим, ты очень хорош, нам тяжело, так что иди в другую команду, мы верим, что тебе там будет хорошо. Так нерадивые хозяева с собакой расстаются, которая почему-то перестала им нравиться
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Mikael Rikhard
полный бред. Бостон это какое-то шапито
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