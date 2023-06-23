Брэд Стивенс об уходе Смарта: «Cамое большое наследие, которое можно оставить, – это покинуть место, которое стало лучше, потому что вы там были»

Президент по баскетбольным операциям « » поделился эмоциями после обмена разыгрывающего , который был выбран «кельтами» под 9-м номером на драфте 2014 года.

«Это очень тяжело. Я говорил об этом в начале лета, думал, что нам нужно сбалансировать наш состав и убедиться, что мы ищем наилучшие способы сделать это. А это означало, что мы, скорее всего, потеряем очень, очень, очень хорошего игрока. Что касается Маркуса, то, как я ему сказал, мы закончили сезон с результатом 25-57, а затем он пришел в команду. И самое большое наследие, которое вы можете оставить, – это покинуть место, которое стало лучше, потому что вы там были. Я думаю, что все здесь чувствуют это. Его всегда будут ценить и думать о нем с любовью.

Мы все очень благодарны за то, что Маркус был в нашей жизни так долго, и нам грустно видеть, как он уходит, но мы знаем, что он окажет огромное влияние на очень хорошую команду из . Так что это очень трудный, очень трудный разговор, очень трудный. Но у него всегда «Бостон» будет на первом месте, это точно. Город очень ценит его, и, конечно, я тоже, и он знает, что мы сделаем для него все, что угодно. Но мне все равно очень тяжело», – сказал Стивенс.

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