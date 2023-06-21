Леброн Джеймс и Дрэймонд Грин были замечены вместе во Франции

Теги светская хроника Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА фото Дрэймонд Грин Баскетбол

Звезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и Дрэймонд ГринГолден Стэйт») были замечены вместе во Франции.

Американские баскетболисты проводят в Европе часть своего отпуска.

Грин этим летом становится свободным агентом.

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Фото: josh_sass98

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дориан Грей_333
Закорешились они неплохо. Тогда, после перешагиваний, дисквалификации, и всех многолетних битв за титул, в это верилось с трудом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Тамперинг?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
Ответ Дориан Грей_333
Закорешились они неплохо. Тогда, после перешагиваний, дисквалификации, и всех многолетних битв за титул, в это верилось с трудом.
эта дружба началась банально с подкаста)) но в основе конечно все эти битвы на паркете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий