Леброн Джеймс и Дрэймонд Грин были замечены вместе во Франции
Звезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») были замечены вместе во Франции.
Американские баскетболисты проводят в Европе часть своего отпуска.
Грин этим летом становится свободным агентом.
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Фото: josh_sass98
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