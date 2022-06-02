Яннис Сферопулос, Душко Иванович и Душан Алимпиевич – кандидаты на пост главного тренера ЦСКА (Маттео Андриани)

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По словам инсайдера Маттео Андриани, московский ЦСКА рассматривает кандидатов на пост главного тренера на следующий сезон в связи с возможным уходом Димитриса Итудиса в турецкий «Фенербахче».

В список кандидатов входят грек Яннис Сферопулос, черногорец Душко Иванович и серб Душан Алимпиевич.

«Никаких решений не принято, участие в следующем сезоне Евролиги будет иметь решающее значение», – пишет инсайдер.

По словам литовского журналиста Донатаса Урбонаса, нет никаких сомнений в том, что Итудис в следующем сезоне возглавит «Фенербахче». Согласно сообщениям СМИ, турецкий клуб готов предложить греческому специалисту контракт на три года. ЦСКА не подтвердил информацию. Итудис также опроверг слухи о переговорах с другими клубами.

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