Хавьер Паскуаль и Пабло Ласо – кандидаты на должность главного тренера «Маккаби» (SDNA)

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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль имеет самые высокие шансы возглавить тель-авивское «Маккаби» среди всех претендентов, сообщает греческое спортивное издание SDNA.

Ранее проходила информация, что «Маккаби» уже ведет переговоры с Паскуалем, контракт которого с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

SDNA отмечает, что израильский клуб также встречался с сербскими специалистами Душаном Алимпиевичем («Бурсаспор») и Звезданом Митровичем (свободный агент).

Кроме того, «Маккаби» внесли в свой список кандидатов главного тренера мадридского «Реала» Пабло Ласо.

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