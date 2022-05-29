Хавьер Паскуаль и Пабло Ласо – кандидаты на должность главного тренера «Маккаби» (SDNA)

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль имеет самые высокие шансы возглавить тель-авивское «Маккаби» среди всех претендентов, сообщает греческое спортивное издание SDNA.
Ранее проходила информация, что «Маккаби» уже ведет переговоры с Паскуалем, контракт которого с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
SDNA отмечает, что израильский клуб также встречался с сербскими специалистами Душаном Алимпиевичем («Бурсаспор») и Звезданом Митровичем (свободный агент).
Кроме того, «Маккаби» внесли в свой список кандидатов главного тренера мадридского «Реала» Пабло Ласо.
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