Виктор Вембаньяма попал 2 из 10 бросков без сопротивления на первой открытой тренировке

Первый номер драфта НБА 2023, центровой совершил первые броски в майке « ».

Француз попал лишь 2 из 10 бросков без сопротивления, два раза поставил сверху и сделал один лэй-ап.

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Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023