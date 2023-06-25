Виктор Вембаньяма попал 2 из 10 бросков без сопротивления на первой открытой тренировке
Первый номер драфта НБА 2023, центровой Виктор Вембаньяма совершил первые броски в майке «Сан-Антонио».
Француз попал лишь 2 из 10 бросков без сопротивления, два раза поставил сверху и сделал один лэй-ап.
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это только по хайлайтам создаётся впечатление, что он стабильно трёхи кладёт