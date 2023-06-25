Виктор Вембаньяма попал 2 из 10 бросков без сопротивления на первой открытой тренировке

Теги Сан-Антонио НБА видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА 2023, центровой Виктор Вембаньяма совершил первые броски в майке «Сан-Антонио».

Француз попал лишь 2 из 10 бросков без сопротивления, два раза поставил сверху и сделал один лэй-ап.

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18 комментариев

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lexakarabut
ну это баст
+33
-2
+31
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Serge Vendino
Всем понятно, что над броском надо работать
+11
0
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pulyalke
не баст, а бастище))
+9
-1
+8
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Максим Максимов
Баст
+6
0
+6
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Insamo217
а разговоров то было)
+7
-2
+5
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Мурзин Ринат
Парень самый высокий в лиге, с подвижностью и тд, понятно дело эра трешек, но не тем делом занимается , игра в посте вот чем надо заниматься на постоянную , Кристапс и Джоэль тоже этой ерундой увлекаются , все таки большие , надо своей работой заниматься
+4
-1
+3
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dev0
Ответ Lay's
Кста не понял прикола, в какой то момент в середине сезона в инсте под каждым постом с Витьком просто срач в комментах был. Никто не знает что там случилось, что пацаненка поливать начали?
Случилась известность
+3
0
+3
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DeX
Так это наоборот хороший знак) не как обычно, когда на тренировках игрок все попадает, а в реальной игре кирпичи
+3
0
+3
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Lay's
Кста не понял прикола, в какой то момент в середине сезона в инсте под каждым постом с Витьком просто срач в комментах был. Никто не знает что там случилось, что пацаненка поливать начали?
+1
0
+1
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fedorbazaykin
Ну всё, уже можно делать выводы о игроке по 10 броскам😂
+2
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Beloded2007
УНИКС драфта
+1
0
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dev0
Энтони Беннет прислал вам приглашение в группу "Просто кайфуй"
+1
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cm9x4
Похоже все пропало... закрывайте эту вашу НБА.
+1
0
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havoc3
Ответ Мурзин Ринат
Парень самый высокий в лиге, с подвижностью и тд, понятно дело эра трешек, но не тем делом занимается , игра в посте вот чем надо заниматься на постоянную , Кристапс и Джоэль тоже этой ерундой увлекаются , все таки большие , надо своей работой заниматься
Дистрофикам лезть под кольцо опасно.
+1
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0
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shooter77
Неединорог, фсе, фо Францию обратно, чек есть)))
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udod
так давно понятно, что у него слабый дальний бросок
здесь , на спортсе, можно стату посмотреть по-матчевую
это только по хайлайтам создаётся впечатление, что он стабильно трёхи кладёт
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Xell
Не с того он пошел в Лигу)) Надо работать как Данкан, это же Сперс.
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