Джамал Кроуфорд о Вембаньяме: «Надо понять, какой из его навыков будет наиболее ценным. Готов ли он играть на периметре? Готов ли он играть в посте?»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Джамал Кроуфорд поразмышлял, как « » стоит задействовать французского центрового .

«Он – настоящий единорог... Но набор навыков Виктора как бы определяет, как его будут использовать. Готов ли он играть на периметре? Готов ли он играть в посте? Готов ли он держать мяч в пик-н-ролле?

Виктор настолько уникален с таким набором навыков, что это вопрос о том, какой из них будет самым ценным в игре на более высоком уровне, потому что сейчас точно все будет по-другому», – сказал Кроуфорд в эфире Dan Patrick Show.

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