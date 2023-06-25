Виктор Вембаньяма о командном ужине: «За пару часов я узнал об НБА больше, чем за всю свою жизнь до этого»

Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» прилетел в Сан-Антонио.

Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба , , и Шон Элиотт.

«Наверное, за пару часов я узнал об НБА больше, чем за всю свою жизнь до этого. Очень приятно видеть, что эти люди, которые так важны для города и организации, такие замечательные и добродушные.

Они искренне хотели поделиться своим опытом. Я чувствую, что они уже начали проявлять большую заботу обо мне. Так важно находиться в положении, когда ты чувствуешь себя в комфорте», – сказал Вембаньяма на следующий день.

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