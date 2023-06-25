Кайл Хайнс: «Хотел бы играть до 50 лет»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Кайл Хайнс Баскетбол

Четырехкратный чемпион Евролиги центровой «Милана» Кайл Хайнс заявил, что еще не принял решение касательно дальнейшей карьеры.

«Мы только что закончили сезон, мне еще нужно поговорить с Мессиной и Ставропулосом. Я хотел бы играть до 50 лет, но, к сожалению, не думаю, что это произойдет.

Прежде всего, я должен обсудить это с семьей, это самое главное. В ближайшие дни поговорим и примем решение. Но «Милан» – это та команда, где я хочу играть», – сказал 36-летний американец.

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