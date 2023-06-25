Кайл Хайнс: «Хотел бы играть до 50 лет»

Четырехкратный чемпион центровой « » заявил, что еще не принял решение касательно дальнейшей карьеры.

«Мы только что закончили сезон, мне еще нужно поговорить с Мессиной и Ставропулосом. Я хотел бы играть до 50 лет, но, к сожалению, не думаю, что это произойдет.

Прежде всего, я должен обсудить это с семьей, это самое главное. В ближайшие дни поговорим и примем решение. Но «Милан» – это та команда, где я хочу играть», – сказал 36-летний американец.

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