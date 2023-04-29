Ян Веселы вышел на 1-е место в истории Евролиги по количеству 2-очковых попаданий

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Анте Томич Гиоргос Принтезис Паулюс Янкунас Ян Веселы Кайл Хайнс Баскетбол

Форвард «Барселоны» Ян Веселы обошел Кайла Хайнса («Милан») и поднялся на первое место в истории Евролиги по количеству точных двухочковых бросков за карьеру.

Во вчерашнем матче плей-офф против «Жальгириса» (89:81) чешский форвард «Барсы» забросил 10 двухочковых и увеличил показатель за карьеру до 1 293.

Хайнс опустился на второе место (1 289). Больше ни одному действующему игроку не удалось достичь отметки в 1000 попаданий. В пятерку лидеров также входят Гиоргос Принтезис (1 194), Анте Томич (1 137) и Паулюс Янкунас (1 011).

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2 комментария

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salogiannis
Болельщикам ЦСКА он дорог своими одноочковыми (не)попаданиями
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