Ян Веселы вышел на 1-е место в истории Евролиги по количеству 2-очковых попаданий

Форвард «Барселоны» обошел («Милан») и поднялся на первое место в истории по количеству точных двухочковых бросков за карьеру.

Во вчерашнем матче плей-офф против «Жальгириса» (89:81) чешский форвард «Барсы» забросил 10 двухочковых и увеличил показатель за карьеру до 1 293.

Хайнс опустился на второе место (1 289). Больше ни одному действующему игроку не удалось достичь отметки в 1000 попаданий. В пятерку лидеров также входят (1 194), (1 137) и Паулюс Янкунас (1 011).

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