Ян Веселы вышел на 1-е место в истории Евролиги по количеству 2-очковых попаданий
Форвард «Барселоны» Ян Веселы обошел Кайла Хайнса («Милан») и поднялся на первое место в истории Евролиги по количеству точных двухочковых бросков за карьеру.
Во вчерашнем матче плей-офф против «Жальгириса» (89:81) чешский форвард «Барсы» забросил 10 двухочковых и увеличил показатель за карьеру до 1 293.
Хайнс опустился на второе место (1 289). Больше ни одному действующему игроку не удалось достичь отметки в 1000 попаданий. В пятерку лидеров также входят Гиоргос Принтезис (1 194), Анте Томич (1 137) и Паулюс Янкунас (1 011).
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