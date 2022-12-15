Валтер Тавареш вышел на 1-е место в истории Евролиги по количеству блок-шотов за карьеру

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Фран Васкес Реал Кайл Хайнс Алекс Тайус Брайант Данстон Эди Тавареш Лауринас Бирутис Баскетбол

Центровой «Реала» Валтер Тавареш сделал 318-й блок-шот за карьеру в Евролиге, накрыв бросок Лауринаса Бирутиса в первой четверти матча против «Жальгириса».

30-летний Тавареш обошел центрового «Анадолу Эфеса» Брайанта Данстона (317) и поднялся на первое место в истории Евролиги по количеству блок-шотов за карьеру.

В пятерку лучших по этому показателю также входят Кайл Хайнс (295), Фран Васкес (249) и Алекс Тайус (222).

Тавареш лидирует в нынешнем сезоне по блок-шотам – 2,5 в среднем за матч.

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2 комментария

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Сергей
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Тогда Хайнса никому и никогда не догнать.))
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felix_r
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Это не правильно. Надо считать количество блокшотов на сантиметр роста
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