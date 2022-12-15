Валтер Тавареш вышел на 1-е место в истории Евролиги по количеству блок-шотов за карьеру

Центровой « » Валтер Тавареш сделал 318-й блок-шот за карьеру в , накрыв бросок Лауринаса Бирутиса в первой четверти матча против « ».

30-летний Тавареш обошел центрового «Анадолу Эфеса» Брайанта Данстона (317) и поднялся на первое место в истории Евролиги по количеству блок-шотов за карьеру.

В пятерку лучших по этому показателю также входят (295), Фран Васкес (249) и (222).

Тавареш лидирует в нынешнем сезоне по блок-шотам – 2,5 в среднем за матч.

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