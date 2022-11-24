Серхио Юль обошел Хуана Карлоса Наварро и стал третьим по количеству сыгранных минут в Евролиге

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Защитник «Реала» Серхио Юль обошел легенду «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро по количеству сыгранных минут в Евролиге и поднялся на третье место в истории по этому показателю.

Рекордсменом Евролиги по этому показателю является Вассилис Спанулис.

Лидеры Евролиги по количеству сыгранных минут:

1.  Вассилис Спанулис – 9 379 минут и 14 секунд

2. Паулюс Янкунас – 8 390 минут и 28 секунд

3. Серхио Юль – 8 198 минут

4. Хуан Карлос Наварро – 8 197 минут и 30 секунд

5. Димитрис Диамантидис – 7 967 минут и 49 секунд

6. Кайл Хайнс – 7 918 минут и 23 секунды

Юль и Хайнс являются действующими игроками.

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