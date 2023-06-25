«Лучших примеров для подражания и не придумаешь». Вембаньяма встретился с Данканом, Джинобили, Робинсоном и Элиоттом

Теги Сан-Антонио Тим Данкан Ману Джинобили фото Дэвид Робинсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прилетел в Сан-Антонио.

Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон и Шон Элиотт.

«Лучших примеров для подражания и не придумаешь», – написал француз на своей странице в социальной сети.

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3 комментария

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TalSer
Вот теперь реально видно, что он огромный) Он выше Робинсона на голову)
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Артем Андреев
Дайте Данкану саблю и попугая, и он поплывëт на дальние берега искать источник молодости.
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Andrey Howera
Как болельщик Сан-Антонио со стажем, очень надеюсь, что приход Вити позволит возвратиться команде постепенно в элиту.
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