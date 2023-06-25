Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» прилетел в .

Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба , , и Шон Элиотт.

«Лучших примеров для подражания и не придумаешь», – написал француз на своей странице в социальной сети.

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Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023