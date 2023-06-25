«Лучших примеров для подражания и не придумаешь». Вембаньяма встретился с Данканом, Джинобили, Робинсоном и Элиоттом
Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прилетел в Сан-Антонио.
Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин. К игрокам «Cперс» присоединились легенды клуба Тим Данкан, Ману Джинобили, Дэвид Робинсон и Шон Элиотт.
«Лучших примеров для подражания и не придумаешь», – написал француз на своей странице в социальной сети.
Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023
3 комментария