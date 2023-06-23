Брэндон Миллер: «Мы будем хорошо взаимодействовать с Ламело Боллом»

Экс-игрок Алабамы Брэндон Миллер поделился своим мнением по поводу выбора под 2-м номером на драфте НБА «Хорнетс».

«Знаю, что нам будет очень интересно в «Шарлотт», мы все получим много удовольствия.

? Мело свой чувак. Он отличный разыгрывающий, мы займем свои места на площадке и будем хорошо взаимодействовать. А еще он станет мне старшим братом, когда я покину дом», – сказал Миллер.

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