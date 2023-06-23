Брэндон Миллер: «Мы будем хорошо взаимодействовать с Ламело Боллом»

Теги Шарлотт НБА драфт НБА Ламело Болл Брэндон Миллер Баскетбол

Экс-игрок Алабамы Брэндон Миллер поделился своим мнением по поводу выбора под 2-м номером на драфте НБА «Хорнетс».

«Знаю, что нам будет очень интересно в «Шарлотт», мы все получим много удовольствия.

Ламело Болл? Мело свой чувак. Он отличный разыгрывающий, мы займем свои места на площадке и будем хорошо взаимодействовать. А еще он станет мне старшим братом, когда я покину дом», – сказал Миллер.

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2 комментария

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Ryan T.
Удачи Брэндон. В принципе я сам 50/50 думал между Миллером и Скутом.
Нам достался Скут. Надеюсь все останутся в плюсе.
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Air Hornet
Ответ Ryan T.
Удачи Брэндон. В принципе я сам 50/50 думал между Миллером и Скутом. Нам достался Скут. Надеюсь все останутся в плюсе.
Тоже надеюсь на это. Скут крутой. Но блин, даже если вы не меняете Дэйма - они друг другу больше подходят, чем с Ламело. Удачи нам всем, получается)
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