«Анадолу Эфес» подписал 2-летний контракт с Тайриком Джонсом

« » объявил о подписании двухлетнего контракта с тяжелым форвардом (26 лет, 206 см).

Действующий MVP чемпионата Турции перешел в «Эфес» из « » вслед за главным тренером Эрдемом Джаном.

Джонс в прошедшем сезоне набирал за «Тюрк Телеком» 14,0 очка, 8,7 подбора, 1,8 передачи, 1,0 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала