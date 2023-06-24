«Анадолу Эфес» подписал 2-летний контракт с Тайриком Джонсом
«Анадолу Эфес» объявил о подписании двухлетнего контракта с тяжелым форвардом Тайриком Джонсом (26 лет, 206 см).
Действующий MVP чемпионата Турции перешел в «Эфес» из «Тюрк Телекома» вслед за главным тренером Эрдемом Джаном.
Джонс в прошедшем сезоне набирал за «Тюрк Телеком» 14,0 очка, 8,7 подбора, 1,8 передачи, 1,0 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.
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