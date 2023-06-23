Родриг Бобуа продлил контракт с «Анадолу Эфесом»

Защитник « » (35 лет, 188 см) подписал новый контракт с турецкой командой, передает пресс-служба клуба.

Соглашение заключено по схеме «1+1».

К защитнику проявлял интерес греческий «Панатинаикос», однако Бобуа принял решение остаться в команде.

Бобуа выступает за «Эфес» с 2018 года. В прошедшем сезоне он набирал 10,8 очка, 2,1 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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